سفير السعودية باليمن: الخطة الإنسانية في جميع المحافظات

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن الخطة الإنسانية الشاملة تشمل جميع محافظات اليمن دون استثناء، وإن المشاريع التي ستنفذ خلال هذه الخطة ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لليمنيين.

وأضاف آل جابر، أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة، تتضمن توسعة موانئ المخا، وعدن، والمكلا، وفتح الجسر الجوي لنقل المساعدات، بالإضافة لفتح منفذي الخضرا والوديعة، وتحسين الطرق لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع أفراد الشعب اليمني في مناطقهم ومواقعهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها السفير السعودي تواصل وصول المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي إلى اليمن، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية ستتواصل لمساعدة الشعب اليمني.

وكان السفير السعودي قد وصل الخميس الماضي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك كأول دبلوماسي يصل عدن منذ تحريرها قبل 3 سنوات، فيما بدأ فور وصوله تنفيذ مهامه، التي استهلها بلقاء مع الرئيس اليمني وعدد من المسؤولين اليمنيين، وزيارة ميناء عدن، معلنا إطلاق الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن خلال أيام.