صعدة.. مواقع حوثية جديدة في قبضة الشرعية

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، أنه حقق - بإسناد من طيران التحالف العربي - تقدماً كبيراً بالسيطرة على مواقع عسكرية جديدة في معقل الحوثيين الرئيس بمحافظة صعدة، أقصى شمال البلاد.

وأكد بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تحرير مواقع جديدة في مديرية رازح بمحافظة صعدة، ولم يعد يفصل قوات الجيش الوطني عن مركز المديرية سوى 4 كم.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني، تمكنت مساء الاثنين، من تحرير سلسلة جبال الفلج وتبة الرخم ووادي شعيب وجبل الأزهور ومنطقة عزان ومعتق الغريب في رأس جبل الأزهر بمديرية رازح محافظة صعدة.

ونقل البيان عن قائد اللواء السادس حرس حدود في الجيش اليمني، العميد حسين الغمري، قوله "لم يتبق لوصول قوات الجيش الوطني إلى مركز مديرية رازح سوى 4 كيلومترات".

وأشار العميد الغمري إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وهروب جماعي لميليشيات الحوثي.

وكان الجيش اليمني أحكم سيطرته الكاملة خلال الأيام الماضية، على عدد من الجبال والمرتفعات والتباب الاستراتيجية، والسيطرة الكاملة على سوق البقع وتأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف، وصعدة، والذي يربط اليمن بالسعودية، وذلك ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي.