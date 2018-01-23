صور.. الأمن اليمني يضبط مخدرات وأسلحة بطريقها للحوثيين

ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة #مأرب، الاثنين، كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في #صنعاء.

وصرح مدير العلاقات العامة بشرطة أمن محافظة مأرب، العقيد لطف الدحومة، أن قوات الأمن الخاصة ضبطت 86 كيلوغراما من الحشيش والمخدرات كانت على متن سيارة صالون في نقطة نجد على خط مأرب البيضاء حيث كانت متجهة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة #ميليشيا_الحوثي.

وأوضح، أن الأمن في مأرب ضبط أيضا، الجمعة، كمية كبيرة من الذخائر وأكثر من 200 قطعة آلي (كلاشنكوف) كانت في طريقها لميلشيات الانقلاب.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية هذه الصور للمخدرات والحشيش المضبوط.

يشار إلى أن أمن مأرب الخاضعة لسيطرة الشرعية قد ضبطت عدة شحنات مخدرات وأسلحة وهي في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

وتوجه مصادر حكومية اتهامات إلى إيران بتهريب أسلحة ومخدرات إلى ميليشيا الحوثي، وتؤكد أن تجارة المخدرات تعد أحد الموارد المالية للميليشيات.