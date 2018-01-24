الجيش اليمني والتحالف يضبطون صواريخ حوثية من نوع زلزال1

ضبط #الجيش_اليمني بمساندة التحالف 13 صاروخاً من نوع زلزال1، بعد تحرير مناطق قرب مدينة اليتمة التابعة لمنطقة الجوف.

وأفاد موفد "العربية" باليمن، أنه بعد تحرير الجيش اليمني لمراكز تابعة لمدينة اليتمة، كانت تسيطر عليها #الميليشيات_الحوثية، ضبطت عدة أسلحة وذخائر وألغام من بينها 13 #صاروخا من نوع زلزال1، الذي تم تصنيعه بطريقة بدائية، ليتم تطويره عن طريق الخبراء الإيرانيين.

وكانت الميليشيات الحوثية قد أطلقت هذا النوع من الصواريخ على منطقتي #نجران و #جازان السعوديتين، إلا أن قوات الدفاع الجوي السعودي استطاعت اعتراضه وتدميره.