الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإفشال مهمة ولد الشيخ

توقعت مصادر دبلوماسية يمنية وأوروبية أن يتمكن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، من الانخراط سريعاً في الملف اليمني، خاصة مع كونه المرشح الأبرز لتولي المنصب منذ أشهر وزياراته السابقة للمنطقة.

ووجهت الحكومة الشرعية اليمنية الشكر إلى المبعوث الأممي السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيرة إلى أنه قدم الكثير من الحلول والخطط من أجل الحل في اليمن، واتهمت الحوثيين بإفشال مهمته.

وطلب ولد الشيخ، الاثنين الإعفاء من منصبه قبيل انتهاء مدته في آذار/مارس المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن وسيط المنظمة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية فبراير /شباط بعد نحو 3 سنوات في وظيفته.

وأضاف دوجاريك "في هذه اللحظة، ينصب تفكيره على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم".