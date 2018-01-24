مقتل 6 حوثيين بتعز بينهم قياديان ومعارك طاحنة شمال صعدة

قتل 6 من عناصر #ميليشيات_الحوثي بينهم قياديان وأسر آخر في عمليتين عسكريتين شرق مدينة #تعز، وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في مديرية المخا الساحلية أن القياديين الميدانيين أبو عبدالله وأبو عوجاء قتلا في مواجهات صد خلالها الجيش اليمني محاولة تسلل للميليشيات إلى مواقع تمركز قواته في معسكر التشريفات شرق المدينة.

وتحدث موقع تابع للجيش عن أسر قيادي آخر في عملية نوعية للجيش والمقاومة أثناء تمشيط إحدى المزارع في منطقة يختل التابعة لمديرية المخا الساحلية، وذلك بعد مقتل 5 من مرافقيه برصاص الجيش".

وفي محافظة صعدة، أكدت مصادر قبلية أن معارك عنيفة تدور منذ ليل الاثنين بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من رجال القبائل بإسناد من قوات التحالف ضد ميليشيات الحوثي في مديرية رازح الحدودية، وامتد القتال خلال الساعات الماضية إلى مديرية غمر المجاورة وسط تقدم قوات الشرعية.

وأوضحت المصادر أن المعارك تدور على مشارف مركز مديرية #رازح بعد أن تمكن الجيش ورجال القبائل من استعادة السيطرة على معظم المرتفعات وقرى المنطقة التي كانت الميليشيات أجبرت أهاليها على النزوح منها قبل أكثر من عام.