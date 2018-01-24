ميليشيات الحوثي تواصل اختطاف النساء وتعذيبهن

لا تزال ظاهرة اختطاف وإخفاء السيدات، التي تحدت بها الميليشيات الحوثية أعراف وتقاليد المجتمع اليمني، متواصلة.

وعبر الذراع الذي أسسته الميليشيات وهو كتيبة الزينبيات النسائية، تتواصل حملات الاعتقال التي تطال الناشطات من الفتيات وحتى المسنات، اللاتي تعالت أصواتهن بالرفض للانقلاب وممارسات الميليشيات في صنعاء وغيرها من المدن، حيث طالت عمليات الخطف سيدتين أخريين اقتيدتا من منزليهما في حيي شمال والسنينة في صنعاء.

كما اختطفت سيدة في الخمسينات من العمر في منطقة شملان شمال غربي العاصمة، وتعرضت لعمليات تعذيب وحشية أثناء فترة اعتقالها التي امتدت لثلاثة أيام بحجة انتقادها لسياسات الميليشيات في حديث مع نساء الحي، قبل أن يطلق سراحها إثر تدهور صحتها، وفقاً للمقربين منها.

في المقابل، يتواصل احتجاز المختطفات السابقات، البالغ عددهن 15 فتاة، ممن شاركن في مسيرة احتجاجية قبل نحو أسبوعين في صنعاء، تنديداً بسياسات القمع التي يتبعها الحوثيون ضد خصومهم وأنصار وقيادات حزب المؤتمر الشعبي منذ اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

كذلك كشفت إحدى أمهات المختطفات عن تعرضهن للاعتداء بالضرب والتعذيب النفسي والجسدي.

من جهته، أفاد مصدر أمني بأن أحد المعتقلات السرية الذي نقلن إليه هو مبنى قناة سهيل في حي الجراف شمال صنعاء، فيما ترفض الميليشيات الكشف عن أماكن احتجازهن أو الرد على استفسارات المنظمات الحقوقية.