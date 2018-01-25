بالصور.. هؤلاء أبناء وأقارب صالح المعتقلون لدى الحوثي

نشرت الوزيرة اليمنية السابقة في حكومة الانقلابيين، فائقة السيد، الخميس، على حسابها في "تويتر" صورة تجمعها بالمعتقلين من أبناء وأحفاد الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أثناء زيارة خاصة لها لمدة نصف ساعة فقط في معتقلهم لدى ميليشيات الحوثي بعد مقتل صالح، دون معرفة مكان اعتقالهم.

هذه صورتي التقطها اعلامي حوثي عند زيارتي لأولاد الزعيم صالح رحمة الله واطمنئيت على حالتهم لم نعرف مكان سجنهم ولكن احضروهم لنا الى مكتب تبع الحوثيين نص ساعه فقط pic.twitter.com/3hIBQiAvsv — فائقه السيد باعلوي (@FAIKiA6) January 24, 2018

الذين في الصوره اثناء زيارتي لأولاد الزعيم هم:

محمد محمد عبدالله صالح

مدين علي عبدالله صالح

صلاح علي عبدالله صالح

عفاش طارق محمد صالح

اسأل الله يفك اسرهم وينتقم ممن اعتقلهم وغيبهم في السجون pic.twitter.com/Bhk6tni80e — فائقه السيد باعلوي (@FAIKiA6) January 24, 2018

وللرئيس اليمني السابق 16 ابناً وابنة من عدة زوجات، منهم 6 ذكور و10 إناث، وأولاده هم: أحمد، وصلاح، ومدين، وخالد، وصخر، وريدان.

وبحسب الصورة المنشورة التي يظهر فيها محمد محمد عبدالله صالح هو ابن أخي الرئيس السابق صالح، وقد شغل منصب قائد كتيبة القوات الخاصة وقائد وحدة المهام الصعبة لمكافحة الإرهاب سابقا.

وفي الصورة أيضا مدين علي عبدالله صالح فهو ابن الرئيس السابق، وصلاح علي عبدالله صالح هو قائد كتيبة لواء أول مشاة جبلي سابقاً.

ويظهر أيضاً عفاش طارق محمد صالح هو النجل الأكبر لطارق محمد عبدالله صالح قائد الحماية الخاصة بالرئيس السابق وابن أخيه، والذي تمكن من الفرار من قبضة الميليشيات الحوثية والتي تعتبره المطلوب الأول لها.

ويحيط عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جدار من السرية، حيث حرص على إبعاد عائلته عن الأضواء، باستثناء نجله الأكبر أحمد، وأبناء أشقائه الذين كان لهم دور بارز أثناء نظام حكمه.