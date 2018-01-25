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بالصور.. هؤلاء أبناء وأقارب صالح المعتقلون لدى الحوثي

المصدر: دبي - العربية.نت
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نشرت الوزيرة اليمنية السابقة في حكومة الانقلابيين، فائقة السيد، الخميس، على حسابها في "تويتر" صورة تجمعها بالمعتقلين من أبناء وأحفاد الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أثناء زيارة خاصة لها لمدة نصف ساعة فقط في معتقلهم لدى ميليشيات الحوثي بعد مقتل صالح، دون معرفة مكان اعتقالهم.

وللرئيس اليمني السابق 16 ابناً وابنة من عدة زوجات، منهم 6 ذكور و10 إناث، وأولاده هم: أحمد، وصلاح، ومدين، وخالد، وصخر، وريدان.

وبحسب الصورة المنشورة التي يظهر فيها محمد محمد عبدالله صالح هو ابن أخي الرئيس السابق صالح، وقد شغل منصب قائد كتيبة القوات الخاصة وقائد وحدة المهام الصعبة لمكافحة الإرهاب سابقا.

وفي الصورة أيضا مدين علي عبدالله صالح فهو ابن الرئيس السابق، وصلاح علي عبدالله صالح هو قائد كتيبة لواء أول مشاة جبلي سابقاً.

عفاش عفاش

ويظهر أيضاً عفاش طارق محمد صالح هو النجل الأكبر لطارق محمد عبدالله صالح قائد الحماية الخاصة بالرئيس السابق وابن أخيه، والذي تمكن من الفرار من قبضة الميليشيات الحوثية والتي تعتبره المطلوب الأول لها.

ويحيط عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جدار من السرية، حيث حرص على إبعاد عائلته عن الأضواء، باستثناء نجله الأكبر أحمد، وأبناء أشقائه الذين كان لهم دور بارز أثناء نظام حكمه.

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