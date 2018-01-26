انتصارات كبيرة للجيش اليمني شمال لحج

حققت قوات #الجيش_اليمني، مسنودة بغطاء جوي لمقاتلات #التحالف العربي الجمعة، انتصارات كبيرة في جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد، عقب هجوم شنته على #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، التي اندحرت من عدة مناطق وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأوضح مصدر ميداني أن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على منطقتي الحويمي والمشجورة ومواقع الجن، النبيع، والحصين، وجبل خداش الاستراتيجي، والكسارة، وأحكمت سيطرتها على جبل شيفان الاستراتيجي في مديرية كرش شمال #محافظة_لحج جنوب اليمن.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني بغطاء جوي من التحالف، استعاد عدداً من المواقع الاستراتيجية وتقدم على الأطراف الشمالية لمحافظة لحج مع محافظة تعز، وتم دحر ميليشيات الحوثي منها، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال المعارك، واستعادة الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.

وأكد المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، النقيب محمد النقيب، تحرير عدد من المواقع أيضا، في المرتفعات الجبيلة المطلة على مديرية الشريجة، وتأمين قطاع شيفان الشرقي لكرش.

وفي الأثناء، استمرت وتيرة المعارك على أشدها وسط انهيارات كبيرة لـ#الحوثيين وفرار لعناصرهم، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات الميليشيات وتدمير تعزيزاتهم، ما ضاعف من خسائرهم الكبيرة في الأرواح والعتاد.