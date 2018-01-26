تحالف الشحن البحري يحذر مالكي السفن من خطر الحوثي

أصدرت جماعات الشحن الدولية إرشادات مؤقتة بشأن الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر و #باب_المندب في أعقاب التهديدات الصادرة عن ميليشيات الحوثي باستهداف الملاحة البحرية في اليمن، وآخرها التي أطلقها رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين صالح #الصماد خلال لقائه نائب المبعوث الأممي إلى #اليمن معين شريم.

وتضمن البيان إشارة إلى تهديدات لا تقل خطورة عن القراصنة البحريين تتمثل في الصواريخ والألغام البحرية والزوارق الانتحارية المسيرة عن بعد، في إشارة إلى الأدوات التي تستخدمها ميليشيات الحوثي لتهديد واستهداف الملاحة البحرية قبالة السواحل اليمنية.

ودلل بيان جماعات الشحن الدولية، على حجم الخطر بالإشارة إلى وقوع حادثين منفصلين خلال يناير الجاري على بعد حوالي 45 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة غرب اليمن، أحدهما استهدف في السادس من يناير سفينتين تجاريتين، بواسطة زورقين سريعين يحملان مسلحين وزورق انتحاري يتم التحكم به عن بعد.

ونصح البيان بأهمية استخدام ممر عبور بحري آمن، وتحديث تقييمات المخاطر لتفادي التعرض للاستهداف من قبل الميليشيات.