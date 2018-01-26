إشادة أممية بمساعدات التحالف العربي لليمن

رحبت الأمم المتحدة بالمساعدات الإنسانية التي قدمها #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس في بيان، الخميس "في ضوء الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن أرحب بالأنباء التي تفيد بأن خمس ناقلات تحمل 180 ألف لتر من الوقود وصلت إلى #مأرب في إطار خطة الائتلاف الأوسع لتسهيل العمل الإنساني في اليمن".

وأضاف البيان "سيتم تسليم هذا الوقود، على أساس الحاجة، إلى المرافق الصحية ومحطات المياه، حيث سيتم استخدامها للحفاظ على الخدمات الإغاثية للمجتمعات المحلية"، مشيدا بخطة الائتلاف بزيادة شحنات الوقود الإنساني إلى مليون لتر خلال الأسابيع المقبلة.

وأشاد بيان غوتيريس بالتعهد السخي الذي قدمته #السعودية والإمارات بمبلغ مليار دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، فضلا عن التزامهما بجمع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من مانحين آخرين في المنطقة.

وتابع البيان "تم إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 في 20 کانون الثاني/ینایر، وتتطلب 2.96 ملیار دولار لمساعدة 13.1 ملیون شخص في جمیع أنحاء البلاد.

وحث البيان جميع المانحين على توجيه مساهماتهم من خلال خطة الاستجابة السريعة لتحويل التبرعات إلى وكالات المعونة على وجه السرعة.

وكان تحالف دعم الشرعية في #اليمن بقيادة السعودية أعلن أنه سيقدم مليارا ونصف المليار دولار كمساعدات إنسانية جديدة لليمن. وأضاف #التحالف أنه سيمد جسراً جوياً إلى #مأرب، وينشئ 17 ممرا بريا، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية لاستيعاب المواد الأساسية والمساعدات.