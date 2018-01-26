فيديو.. أدوية ومستلزمات طبية تثبت دعم ايران للحوثيين

حصلت "العربية" على مقطع فيديو بعد تحرير إحدى الجبهات في محافظة صعدة اليمنية، يوضح إمداد #إيران للميليشيات الحوثية بأدوية ومستلزمات طبية.

وأوضح المقطع أدوية متنوعة صنعت في إيران، عبارة عن مضادات حيوية وفيتامين "ك" لوقف النزيف.

وتعتبر إيران الداعم الأول لميليشيا الحوثي، لزعزعة استقرار وأمن اليمن والمنطقة، بعد أن ضبط #التحالف في وقت سابق أسلحة وصواريخ تثبت تورط إيران في حرب الحوثيين على الشرعية اليمنية.

وأيضا تزود طهران ميليشيا الحوثي بصواريخ استهدفت مدنا سعودية بين حين وآخر، حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية ما يقارب التسعين حالة، بصواريخ ثبت بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أنها من صنع إيران.