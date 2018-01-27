اليمن.. طائرة بدون طيار تحصد 7 من عناصر القاعدة

قتل 7 عناصر في تنظيم القاعدة، السبت، في غارة نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية في جنوب #اليمن، بحسب ما أفاد، السبت، مصدر أمني.

وقال المسؤول إن الغارة الجوية استهدفت بعيد منتصف الليل سيارة كانت تقل العناصر السبعة لدى مرورها على طريق فرعي في مديرية الصعيد، بمحافظة #شبوة الجنوبية. وأكد "مقتل ركاب السيارة، وجميعهم عناصر في تنظيم #القاعدة".

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ عقدين، وعملوا على تعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصا في مناطق الجنوب.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها إزاء تزايد نفوذ التنظيم. وتخشى أميركا أيضا من هجمات يخطط تنظيم القاعدة لتنفيذها على الأراضي الأميركية.

وكثفت الولايات المتحدة، منذ تسلم #دونالد_ترمب الرئاسة، قبل عام، ضرباتها ضد التنظيم.