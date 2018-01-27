بالصور.. الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين بتعز

أسقطت قوات الجيش اليمني، السبت، طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثية الانقلابية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري، أن قوات اللواء 22 ميكا بالجيش اليمني والمتمركزة في المجمع الحكومي، أسقطت طائرة استطلاع للميليشيات الانقلابية مزودة بكاميرا في محيط جبل جرة.

وأضاف المصدر أن "الطائرة التي تم إسقاطها ذات لون أسود وحجمها صغير، كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية لاستكشاف مواقع قوات الجيش الوطني في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز".

تحرير تعز

ويواصل الجيش اليمني، في ثالث أيام العملية العسكرية الواسعة التي تم إطلاقها بدعم من التحالف العربي، لاستكمال تحرير تعز وفك الحصار كليا عنها، تقدمه الميداني بعدد من الجبهات، وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي.

وأسقط الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، العشرات من هذه الطائرات في أوقات سابقة بجبهات مختلفة، حيث يستعين بها الحوثيون في تصوير مواقع الجيش لتسهيل استهدافها.

وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أوضح أن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى ميليشيات الحوثي من خلال مساعدتها في استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها في وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفق التقرير.