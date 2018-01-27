صهاريج وقود سعودية تحط في صنعاء عبر منظمات دولية

وصلت الجمعة صهاريج محملة بالوقود مقدمة من ضمن المساعدات السعودية إلى العاصمة #صنعاء عن طريق منظمات دولية ستشرف على توزيعها.

وتأتي صهاريح الوقود ضمن مشروع المساعدات الإنسانية التي يسعى لها تحالف دعم الشرعية بقيادة #السعودية في #اليمن لتصل المرافق الصحية ومحطات المياه للحفاظ على الخدمات الإغاثية للمجتمعات المحلية.

وكانت خمسة قوافل قد وصلت مؤخراً مدينة مأرب محملة بمئة وثمانون ألف لتر من الوقود، وحسب خطة الإئتلاف سيتم زيادة شحنات الوقود الإنسانية إلى مليون لتر خلال الأسابيع المقبلة.

كما أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، حملة إغاثية خامسة لسكان جزيرتي الفشت وبكلان اليمنيتين القريبتين من #سواحل_ميدي بمحافظة حجة. وشملت السلة الواحدة احتياجات الأسرة الأساسية من المواد الغذائية والتمور.

وكان التحالف أعلن بداية الأسبوع خطة ضخمة يعنزم اطلاقها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن.

وأشار في 22 يناير إلى أنه سيقدم مليار ونصف المليار دولار كمساعدات إنسانية جديدة لليمن. وأضاف #التحالف في بيان له أنه سيمد جسراً جوياً إلى #مأرب، وينشئ 17 ممرا بريا، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية لاستيعاب المواد الأساسية والمساعدات.



