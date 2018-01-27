وزير الإعلام اليمني: المشروع الإيراني سينتهي قريباً

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، إن المشروع الإيراني الذي تقوده #ميليشيات_الحوثي في #اليمن "سينتهي قريباً"، وأكد أن تباشير النصر تأتي من #صعدة وتعز والبيضاء والساحل الغربي والجوف وصنعاء.

وخاطب الإرياني ميليشيات الحوثي الإيرانية بالقول "سيعود اليمن منبع العروبة كما كان".

جاء ذلك خلال زيارته للجيش اليمني المرابط في مواقع جبل دوه على مشارف وادي ضبوعة، المحاذي لمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، حيث أشاد ببطولاتهم من أجل استعادة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

ونوه وزير الإعلام اليمني بمعنويات المقاتلين العالية، وعزمهم مواصلة العمليات العسكرية لتحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإيرانية وصولاً إلى العاصمة صنعاء، بحسب تعبيره.

وشكر التحالف العربي بقيادة #السعودية على دعمهم في استعادة الدولة اليمنية.

إلى ذلك، لقي 12 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، السبت، وجرح آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني بصرواح غرب مأرب (شرق العاصمة صنعاء).

وأفاد مصدر عسكري بأن الميليشيات شنت هجوماً على عدد من مواقع الجيش الوطني بجبل هيلان وأطراف سوق صرواح غربي محافظة مأرب.

وأكد أن الجيش الوطني تصدى للهجوم وكبد الميليشيات خسائر كبيرة، ما أجبرها على الفرار والتراجع، ودمر طقمين كانا في طريقهما لتعزيز الميليشيات.