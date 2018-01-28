أطباء بلا حدود: سقوط 4 قتلى و86 جريحاً في اشتباكات عدن

كشفت #منظمة_أطباء_بلا_حدود_الدولية، الأحد، عن سقوط أربعة قتلى وجرح 86 آخرين، جراء اشتباكات اندلعت خلال الساعات الماضية، بين قوات الحكومة الشرعية وفصائل مسلحة من الانفصاليين، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأفاد مكتب المنظمة في اليمن في تغريده على حسابه بموقع "تويتر" إنه بعد ساعات من الاشتباكات في #عدن، وصلت حصيلة الإصابات التي استقبلها مستشفى أطباء بلا حدود هناك، إلى 86 جريحاً، بالإضافة إلى 4 قتلى بينهم سيّدة". ولم تورد المنظمة مزيداً من التفاصيل.

وفي ذات السياق، قالت مصادر طبية في عدن، إن مستشفيات المدينة استقبلت وفق إحصاءات أولية، 20 قتيلا، وحوالي 30 جريحاً، جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت، الأحد، بين قوات الشرعية، وفصائل مسلحة من الانفصاليين تطالب بإسقاط حكومة أحمد بن دغر.

ولم تصدر وزارة الصحة اليمنية أو السلطات الحكومية المختصة حتى الآن، أي إحصائية عن ضحايا الاشتباكات.

ووفق شهود عيان، فإن الاشتباكات مازالت متقطعة في مديرية خورمكسر تحديدا، حيث يحاول "الانفصاليون" السيطرة على معسكر تابع للحماية الرئاسية.

وكان رئيس الحكومة أحمد بن دغر، وجه وزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، ومدير أمن عدن، وقادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية، بوقف إطلاق النار فورا وعودة جميع القوات إلى ثكناتها بعدن، وأشار إلى أن ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور #هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المبنية على محادثاته مع قادة التحالف العربي.