اشتباكات عدن تتسبب بإغلاق المطار وإخلاء الطائرات

أكدت مصادر ملاحية، الأحد، إغلاق مطار عدن الدولي جنوب اليمن، أمام الرحلات الجوية، جراء الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحين انفصاليين في عدة مناطق بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية تحويل رحلاتها المقررة عبر مطار عدن، إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وأفادت المصادر أن الطائرات المتواجدة في مطار عدن غادرت مرابضها وفق إجراءات السلامة، دون أن تحمل أي ركاب، مؤكدة أن مئات المسافرين عالقون في صالات المطار، وتم إبلاغهم بإلغاء حجوزاتهم.

وفي أعقاب هذه التطورات، أصدر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، توجيهات لجميع الوحدات العسكرية في عدن بوقف فوري لإطلاق النار، غير أن مصادر محلية أكدت أن الاشتباكات مازالت تتجدد بين وقت وآخر، وسط ارتفاع لأعداد القتلى والجرحى، في ظل محاولات للتهدئة، ودعوات للتحالف العربي بقيادة السعودية للتدخل لتفادي خروج الأوضاع عن السيطرة.