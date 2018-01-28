التحالف يدعو اليمنيين لتوحيد الصف ودحر الميليشيات

أكد #تحالف_دعم_الشرعية في اليمن، أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودحر #ميليشيات_الحوثي، ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت قيادة التحالف في بيان السبت: "يتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن، مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة #عدن، وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي، ويدعو كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ".

كما دعا البيان إلى عدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسية باعتبار ذلك التزاماً سياسياً وإنسانياً وأخلاقياً لا يمكن التراجع عنه، ما يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيا وعسكريا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية بالبيان، وقال المتحدث الرسمي باسمها، راجح بادي، إن موقف التحالف هو ما تؤكد عليه الحكومة مراراً من أهمية عدم حرف بوصلة المعركة المصيرية للشرعية والتحالف في مواجهة المشروع الايراني الخطير، إلى صراع داخلي يشق الصف الوطني، ويخدم الانقلابيين.