الجيش الوطني اليمني يواصل تقدمه في محافظة الجوف

أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن #منصور_ثوابه أن #الجيش_الوطني_اليمني قادم لتحرير ما تبقى من الجوف وعازم على تطهير كافة اليمن من دنس ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي عبثت بمقدرات الشعب وأمنه واستقراره مهما كلف من ثمن أمر لا رجعة فيه.

ودعا العميد ثوابه المغرر بهم في صفوف#الميليشيا_الانقلابية بترك العناد والمكابرة والعودة إلى جادة الصواب وإعلان انضمامهم للشرعية حقنا للدماء وحفظا للأمن والاستقرار في مختلف مناطق الجمهورية.

وأكد أن قوات الشرعية ترحب بكافة أبناء الشعب بمن فيهم من يقاتلون في صفوف الميليشيات إذا ما أعلنوا ولاءهم لله والوطن وسلطته الشرعية.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن أعلنت قبائل في برط العنان مؤخراً انضمامها وتعاونها مع قوات الشرعية، بعد طرد الميليشيا منها، وذلك بعد أن حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف، تقدماً ميدانياً متسارعاً خلال الأيام الماضية.