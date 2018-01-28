الجيش اليمني: عازمون على الحسم العسكري

أكد #الجيش_اليمني، الأحد، الجاهزية والعزم على استكمال الحسم العسكري ما لم ترضخ ميليشيا #الحوثي الانقلابية لتنفيذ القرارات الدولية ومرجعيات الحل السياسي.

وأشار الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد عبده مجلي، إلى أن الملاحم البطولية والانتصارات التي يسطرها الجيش الوطني في جميع الجبهات يثبت تلك الجاهزية.

وعبر عن الشكر لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، على ما يقدمونه من دعم لوجستي ومساندة للجيش اليمني في مواجهة الميليشيا الانقلابية.

وأوضح مجلي أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في محافظة تعز ستستمر حتى تحرير كافة المحافظة وتطهيرها من ميليشيا الحوثي الإيرانية، لافتا إلى استمرار التقدم الميداني في جبهات تعز.

وتحدث الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، عن تحرير مناطق عدة بدعم من طيران التحالف في جميع جبهات القتال في صعدة والجوف وتعز والبيضاء وغيرها.

وأكد أن الجيش استطاع أن يحرر، السبت، سلسلة جبال الضب والمليل وصولا إلى بير السلامي وأبرق الهمل في منطقة العطفين بجبهة البقع إضافة إلى الانتصارات خلال الأيام القليلة الماضية في رازح بمحافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي الرئيس أقصى شمال اليمن.

وتوقع اكتمال التحام قوات الجيش الوطني في محافظتي الجوف وصعدة قريبا.