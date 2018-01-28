الجيش اليمني يواصل التقدم بمحوري صعدة والجوف

يواصل الجيش اليمني تقدمه نحو محوري صعدة والجوف، لاستعادة باقي مديرياتهما التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ففي محور صعدة، سيطر الجيش اليمني بمساندة التحالف على جبل أضيق ومواقع على جبل رشاحة، كما تم تحرير الطريق الدولي بير السلامي الذي يربط بين مدينة البقع في محافظة صعدة وبين محافظة الجوف.

أما في محور الجوف، فما زال الجيش اليمني يحرر مواقع في سلسلة جبال الظهرة، بعد استعادته مديرية برط العنان المحاذية لمحافظة صعدة.

وفي الجوف أيضاً يواصل الجيش اليمني في تحرير باقي المناطق التي تطل على سلسلة جبال نهم، التي تصل إلى مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.