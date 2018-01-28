تعز.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة ومقتل 22 حوثياً

حررت قوات الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، الأحد، تبة الجعشاء الاستراتيجية شرق مدينة تعز، ومصرع 22 حوثيا في المعارك والغارات.

وأشار مصدر عسكري إلى سقوط 12 قتيلا من عناصر ميليشيات الحوثي، وإصابة نحو 17 آخرين، في معركة تحرير بتة الجعشاء.

وأكد المصدر أن قوات الجيش حررت تبة الجعشاء، والمواجهات تدور حاليا لتحرير تباب المقرمي والسلال وسط تراجع كبير للميليشيات.

وأضاف "إن أبطال الجيش الوطني يقومون حاليا بإزالة شبكات الألغام في مناطق الزنوج وحذران تمهيدا للتقدم نحو مفرق شرعب غرب المدينة" .

وفي سياق متصل، قال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن 10 من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بقصف لمقاتلات التحالف العربي، الأحد، استهدف تجمعا لهم في شرف العنين غرب مدينة تعز، وأشار إلى أن من بين القتلى الحوثيين نشوان عبدالرحمن الموهبي وأحمد عبده أحمد الزيادي .

وأعلنت قيادة محور تعز العسكري، مصرع 55 عنصراً من الميليشيات الحوثية في معارك، السبت، وذلك ضمن العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش اليمني والتحالف العربي لاستكمال تحرير محافظة تعز وفك الحصار بشكل كامل عنها.

ويواصل الجيش اليمني، في رابع أيام العملية العسكرية، تقدمه الميداني المستمر، وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي.