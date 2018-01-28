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قرقاش: موقفنا من أحداث عدن داعم للتحالف بقيادة السعودية

المصدر: العربية.نت
أنور قرقاش
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن موقف الإمارات من أحداث عدن داعم للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأضاف قرقاش في تغريدة له على تويتر أنه لا عزاء لمن يسعى للفتنة من وراء أحداث عدن.

وكانت مصادر طبية يمنية أفادت أن 15 قتيلا على الأقل سقطوا في الاشتباكات التي حدثت بين قوات عسكرية وأمنية حكومية وفصائل مسلحة تابعة للانفصاليين الجنوبيين في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وفي وقت سابق الأحد، اتهم رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الانفصاليين الجنوبيين بمحاولة تنفيذ انقلاب في عدن، داعيا تحالف دعم الشرعية بالتدخل لإنقاذها، لافتا إلى أن الأزمة في اليمن تنحو تدريجيا إلى المواجهة العسكرية الشاملة.

وأشار بن دغر إلى أن ما يحدث في #عدن يخدم إيران والحوثيين.

كلمات دالّة

#عدن, #اليمن, #الإمارات, #انفصاليو اليمن, #النحالف العربي, #الحوثي

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