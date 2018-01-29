الجيش يتقدم نحو معاقل الحوثيين الأخيرة جنوب شرق تعز

حقق الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، انتصارات كبيرة في خامس أيام العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة #تعز وفك الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، منذ حوالي ثلاثة أعوام.

وحرر #الجيش_اليمني، في معارك الاثنين، قرى الحود وذي عسق والثدل والعتم والشرف بمديرية الصلو، جنوب شرق تعز، ويواصل تقدمه باتجاه مدرسة النجاح الواقعة وسط نقيل الصلو، آخر معاقل ميليشيات الحوثي في المديرية.

وأكد مصدر ميداني أن مواجهات عنيفة تدور في الأثناء، لاستكمال تطهير مديرية #الصلو، وأن العشرات من عناصر الميليشيا فرّت باتجاه دمنة خدير مخلفةً وراءها عشرات القتلى والجرحى. وأوضح أن قوات الجيش ضبطت عددا من الأسلحة والذخائر، وأسرت ثلاثة من مقاتلي الحوثيين.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التقدم جاء بمساندة جوية من مقاتلات التحالف العربي، التي شنت ضربات جوية موفقة واستهدفت آليات عسكرية للميليشيا، ودمرت مدفعين تابعين لها، وقتلت وجرحت عددا من العناصر الانقلابية.

وفي شرق تعز، حرر الجيش اليمني، تبة اللوزم، بينما ما زالت المواجهات مستمرة غرب وشمال المدينة.

ونقل الموقع الإخباري للجيش اليمني، أن مواجهات ضارية تدور في جبهة جبل حبشي، غرب تعز، في منطقة شرف العنين ومنطقة الصراهم والتباب المطلة على الرمادة، حيث يسعى الجيش إلى استعادة تلك المناطق وقطع الخط الرابط بين تعز والحديدة في الرمادة.

وأكد استسلام القيادي الحوثي عاصم عبدالرحيم في منطقة العنين، بعد محاصرته مع أفراده، وقد سلّم سلاحه إلى الجيش الوطني.

وفي جبهة الضباب المجاورة، لا تزال المواجهات بين الجيش والميليشيا متواصلة على مشارف منطقة حذران، وسط قصف مدفعي كثيف كبد المليشيا خسائر بشرية كبيرة، مع استمرار استهداف طيران التحالف مواقع وثكنات الميليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة لدعم تقدم الجيش اليمني في معركة استكمال تحرير تعز وفك الحصار بشكل كلي عنها، حيث استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين، أدت إلى تدمير معدات وآليات عسكرية، ومقتل عدد من عناصرهم.