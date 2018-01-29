مقتل 5 عناصر من القاعدة بغارتين في اليمن

قتل خمسة عناصر في #تنظيم_القاعدة في غارتين جويتين نفذتهما طائرتان من دون طيار يرجح أنهما أميركيتان وسط #اليمن، وفق ما أفادت، الاثنين، مصادر محلية.

وقال مسؤول في محافظة البيضاء لوكالة فرانس برس، إن "عنصرين في تنظيم القاعدة قتلا، الاثنين، بعدما استهدفت طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية سيارتهما أثناء مرورها على طريق فرعي في المحافظة".

كما ذكر مسؤول محلي آخر في محافظة أبين القريبة لفرانس برس، أن ثلاثة من مسلحي التنظيم قتلوا أيضاً في ضربة مماثلة مساء الأحد.

كذلك قتل سبعة عناصر في تنظيم القاعدة، السبت، في غارة نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية أيضاً في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة الجنوبية.