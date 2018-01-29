مكاسب جديدة للجيش اليمني بجبهة صعدة.. ومقتل 30 حوثياً

أفاد مراسل "العربية" بأن الجيش الوطني تمكن من تحرير التباب السود اليمنية، بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، وذلك ضمن تقدم قوات الشرعية على جبهة صعدة.

كما استعاد الجيش اليمني جبلي شعير وبتر من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

كما أفاد مراسل "العربية" بأن الجيش اليمني كبد ميليشيات الحوثي 30 قتيلاً، وتمكن من تدمير مركباتهم العسكرية في معارك قبالة مندبة اليمنية.

وكان الجيش اليمني قد سيطر مؤخراً بمساندة التحالف على جبل أضيق ومواقع على جبل رشاحة، كما تم تحرير الطريق الدولي بير السلامي الذي يربط بين مدينة البقع في محافظة صعدة وبين محافظة الجوف.