مواقع جديدة شمال لحج في قبضة الجيش اليمني

سيطرت قوات #الجيش_اليمني، الاثنين، على مواقع جديدة بعد معارك عنيفة خاضتها بإسناد من #طيران_التحالف_العربي، ضد ميليشيا #الحوثي الانقلابية، شمال محافظة لحج جنوب البلاد.

وأفادت مصادر ميدانية، أن الجيش الوطني تمكن من تحرير مواقع نجد الوزف وتبة الخزان شمال لحج، فيما لا تزال المواجهات مستمرة في نجد #التبة_الحمراء القريبة من مدرسة الفلاح التي تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية.

ويعد نجد الوزف مفترق طرق الربوع حدابة كرش، الخميس الحنكة، وطريق المغنية الراهدة، شمال لحج إلى الجنوب من محافظة #تعز.

بموازاة ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مديرية #كرش، وجبل حمالة، بمنطقة الراهدة، الفاصلة بين محافظتي تعز ولحج.

وأسفرت الغارات وفق ما أوردت المصادر عن مصرع عدد من عناصر الحوثيين بينهم ستة من أقارب محافظ لحج المعين من قبل الميليشيا الانقلابية، أحمد جريب.