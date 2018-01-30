أمن عدن: قواتنا ملتزمة بتأمين المرافق العامة والخاصة

قال المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن النقيب عبدالرحمن النقيب إن القوات التابعة لإدارة أمن #عدن ملتزمة بتأمين كافة المرافق والإدارات العامة والخاصة في المدينة.

ودعا المتحدث المواطنين إلى التعاون للحفاظ على عدن وأمنها والإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلجأ إليها من فجروا الوضع بعدن وحاولوا التعدي على أبناء شعبنا الجنوبي وحقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة وقاموا بالاعتداء على رجال أمن عدن واستحدثوا نقاط تفتيش على الطرقات.

وأكد النقيب أن إدارة أمن عدن وأجهزتها الأمنية وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي ستقوم باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بما يسهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن.

وجدد النقيب شكره لدول التحالف العربي بقيادة #السعودية و #الإمارات على مساندتها ووقوفها الدائم مع شعب الجنوب ومطالبه العادلة وتفهمها لطبيعة الأحداث التي أرادت قوى معادية للتحالف العربي والجنوب فرضها في عدن خدمة لأجندة دول لازالت حتى اليوم تعمل على ضرب التحالف العربي من الخلف وبالتعاون مع جماعات إرهابية كان عناصرها خلال اليومين الماضيين حاضرون لنشر الفوضى والدمار في عدن.