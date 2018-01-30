الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في البيضاء

حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الثلاثاء، مرتفعات ومواقع جبلية استراتيجية، في محافظة #البيضاء وسط البلاد، عقب معارك عنيفة مع #ميليشيا_الحوثي الانقلابية.

وتمكن #الجيش_الوطني، من تحرير جبال النشيف والكتاف وباعُرف في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، بحسب ما أكده المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وأفاد أن ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، وجرح آخرين كما تم إحراق طقم تابع للميليشيات خلال المعارك التي انتهت بتحرير هذه المواقع.

وذكرت مصادر ميدانية، أن المعارك لا تزال على أشدها في هذه الأثناء، وسط تقدم #قوات_الجيش الوطني في جبل الحديدة والمشان، وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيا الانقلابية.

وأشارت إلى أن الجبال التي تم تحريرها، تعتبر من المواقع الاستراتيجية المهمة في مديرية ناطع، نظرا لأن بعضها يطل على معسكر فضحة في مديرية الملاجم المحاذية لمديرية ناطع في البيضاء، والذي يعتبر واحدا من أهم معاقل #الحوثيين في المحافظة.

وتتواصل العمليات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي، لتحرير محافظة البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي ثماني محافظات يمنية، ومن شأن انتزاعها من قبضة ميليشيا الحوثي، تسريع استكمال إنهاء #الانقلاب.