الصحة اليمنية: 21 قتيلاً و290 جريحاً حصيلة اشتباكات عدن

قال مصدر في مكتب وزير الصحة اليمني، الثلاثاء، إن عدد ضحايا اشتباكات #عدن خلال الأيام الماضية بلغ 21 قتيلا و290 جريحا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، عصر الثلاثاء، عودة الهدوء إلى العاصمة المؤقتة #عدن، ووقف إطلاق النار، وأكدت أن "القوات العسكرية والأمنية التي كانت منتشرة في شوارع العاصمة عدن عادت إلى معسكراتها وثكناتها".

ونقل موقع وزارة الداخلية الرسمي، عن مصدر مسؤول في الوزارة أن "الحياة باتت طبيعة في مختلف المديريات والمناطق التي شهدت توترا بسبب انتشار القوات العسكرية، في حين اختفت المظاهر المسلحة فيها".

وأكد إيقاف إطلاق النار بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة #التحالف_العربي.

وأوضح أن القوات العسكرية والأمنية بمختلف مواقعها امتثلت للتوجيهات، وعادت إلى معسكراتها حفاظاً على أمن واستقرار العاصمة عدن.

واعتبرت الداخلية اليمنية، كل ما يتداول في #مواقع_التواصل الاجتماعي "إشاعات" لا يجب تصديقها، كونها تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وفق تعبير المصدر.

وكانت مصادر سياسية في عدن أكدت في وقت سابق أن اتفاقاً تمَّ التوصل إليه بين الأطراف المتصارعة في اجتماع عقد بحضور قادة قوات التحالف ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات من أحياء وشوارع المدينة وأن تعود إلى ثكناتها.

ودعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في مدينة عدن إلى وقف النار فوراً، مؤكداً أنه سيتخذ كافة الإجراءات لإعادة الاستقرار في المدينة.

