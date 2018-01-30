عدن.. عناصر "الانتقالي" يحاصرون مجدداً قصر الرئاسة

تجددت الاشتباكات في عدن الثلاثاء، بعد تمكن عناصر من مجلس الجنوب الانتقالي من محاصرة قصر الرئاسة مجدداً.

وأكدت مصادر يمنية في المجلس الانتقالي أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي رفض سحب قواته التي تمكنت من الوصول إلى البوابة الخارجية لمجمع قصر #معاشيق الرئاسي وأحكمت السيطرة على مواقع وأحياء واسعة في المدينة.

هذا وتتواصل الاشتباكات في حي دار سعد شمال المدينة بين قوات اللواء الرابع حماية رئاسية وقوات من الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي باستخدام مختلف الأسلحة بما فيها الدبابات، فيما أكدت مصادر عسكرية توقف الاشتباكات في أحياء كريتر وخورمكسر ومنطقة العريش شرق عدن بعد أن أحكمت القوات الموالية للمجلس الانتقالي السيطرة عليها.

وكانت مصادر سياسية في عدن أكدت في وقت ساابق أن اتفاقاً تمَّ التوصل إليه بين الأطراف المتصارعة في اجتماع عقد بحضور قادة قوات التحالف ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات من أحياء وشارع المدينة وأن تعود إلى ثكناتها.

دعوة لوقف النار

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، دعا الاثنين، جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في مدينة عدن إلى وقف النار فوراً، مؤكداً أنه سيتخذ كافة الإجراءات لإعادة الاستقرار في المدينة.

وأعلن التحالف أنه راقب "بكل أسف خلال اليومين الماضيين عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن، وعليه فإن التحالف يطلب مجدداً من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً، وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، ويؤكد التحالف أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في (عدن)".

كما دعا جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية، وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.