عدن.. معارك عنيفة قرب البوابة الرئيسة لقصر معاشيق

أفادت مصادر "العربية" في عدن أن اشتباكات عنيفة تدور بمختلف الأسلحة بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، على مقربة من القصر الرئاسي في معاشيق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في كلا الطرفين.

وأوضحت المصادر أن القوات الموالية للمجلس الانتقالي تقدمت باتجاه البوابة الرئيسية لقصر معاشيق الرئاسي بعد تراجع قوات الرئيس #هادي من جوار البنك الأهلي وشارع أروى وعدة أنحاء من حي كريتر.

وأشارت إلى أن قوات الحماية الرئاسية تحاول منع القوات الموالية للمجلس الانتقالي من التقدم صوب قصر المعاشيق. وأكدت المصادر أيضاً سيطرة قوات المجلس الانفصالي على معسكر الصولبان التابع للحماية الرئاسية في حي العريش شرق عدن وسط انتشار كثيف لعناصر المقاومة الجنوبية المناوئة للحكومة الشرعية في شوارع #عدن.