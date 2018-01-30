مدير أمن في محافظة الجوف يعلن انضمامه للشرعية

أعلن العميد هادي دعقان مدير أمن مديرية برط العنان بمحافظة الجوف انضمامه لـ#قوات_الشرعية ومعه عشرات من العناصر، وأكد مساندته لـ #الجيش_الوطني في مهامه لتطهير باقي المناطق من عصابات التمرد الحوثية.

وقال دعقان: "طيلة الفترة الماضية من الانقلاب لم نكن على قناعة بسياسات #الحوثيين الهمجية، وكان لتواجدهم دور في زعزعة قناعات البعض ممن غرر بهم".

وتابع: "حان الوقت الذي يجب أن تتظافر فيه كل الجهود لإنهاء التمرد وعودة الأمن والاستقرار لكل ربوع الوطن".

وأضاف: "كافة منتسبي الأمن والمواطنين قد ضاقوا من أعمال الحوثيين ولا يعيقهم من الوصول لقيادات الجيش الوطني سوى الميليشيات التي تهدد وتسلب وتقتل من ليس معها دون مبرر".