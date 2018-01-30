وزير يمني: هدوء يسود عدن والحكومة تعمل من قصر معاشيق

قال وزير الدولة في الحكومة اليمنية، #صلاح_الصيادي، الثلاثاء، إن "هدوءاً يسود عدن وسط عودة تدريجية للحياة والنشاط المعتاد ما عدا ما يحدث بمنطقة (دار سعد) من اشتباكات"، ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهودها لإيقافها.

وأكد الصيادي استمرار الحكومة بعقد اجتماعاتها ونشاطاتها من مقرها في #قصر_المعاشيق بالعاصمة #عدن.

ولفت الوزير اليمني، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن "كل ما ينشر غير ذلك من إشاعات وأخبار مفبركة غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة"، في إشارة إلى الأنباء المتداولة عن مغادرة الحكومة.

وأوضح أنه قام بجولة قصيرة، مساء الثلاثاء، في المناطق القريبة من معاشيق وحقات وصيرة وشرق وجنوب كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، وأكد أن نقاط ومواقع الحماية الرئاسية ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي دعا إليه #التحالف_العربي.

وكان #التحالف_العربي لدعم الشرعية في اليمن، دعا جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في مدينة عدن إلى وقف النار فوراً، مؤكداً أنه سيتخذ كافة الإجراءات لإعادة الاستقرار في المدينة، التي شهدت مواجهات دامية خلال اليومين الماضيين بين قوات الحكومة الشرعية وعناصر مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.