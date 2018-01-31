الجيش اليمني يستعيد معسكر اللواء الرابع في عدن

أعلن العميد مهران القباطي، قائد اللواء الرابع حماية رئاسية في #عدن، الأربعاء استعادة السيطرة على معسكر اللواء في حي دار سعد شمال مدينة عدن، بتدخل مباشر من التحالف، وذلك بعد ساعات على اقتحام مسلحي المتمردين الجنوبيين للمعسكر صباح الثلاثاء.

وقال العميد مهران في منشور له على فيسبوك، إن قوات اللواء متواجدة بالكامل داخل المعسكر، وتم تعزيزها بعدد من القادة والمقاتلين وقوات تم سحبها من جبهة المخا في الساحل الغربي، ومن الشرطة العسكرية في لحج، كما تم استرجاع ما نهب من آليات عسكرية وأسلحة متوسطة وخفيفة.

إلى ذلك، عبر عن شكره لتدخل المملكة السعودية من أجل حقن دماء اليمنيين، ودعهما لاستقرار الأوضاع في عدن.

زيارة للمناطق المحررة من الحوثيين

من جانب آخر، زارت قيادات من قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف مع التحالف المناطق المحررة التي تمت استعادتها الأسبوع الماضي.

وتفقد كل من قائد قوات التحالف بمحافظة الجوف العقيد سليمان الحويطي والقائم بأعمال قائد المنطقة السادسة العميد الركن منصور ثوابة المناطق المحررة في منطقة برط العنان اطلعا خلال الزيارة على وضع المناطق بعد تطهيرها من مليشيا الحوثي الانقلابية.

كما تفقد الحويطي وثوابة مستوى الجاهزية القتالية لدى منتسبي الجيش الوطني المرابطين في جبل نهم التابع لمديرية برط، وسير العمليات القتالية فيه وفقا للخطط العسكرية المعدة.

وأكد قائد قوات التحالف بالجوف العقيد الحويطي بأن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لن تتوانى في مواصلة دعمها ومساندتها لأشقائها اليمنيين بمختلف المستويات حتى عودة الشرعية واستقرار الشعب اليمني بعد دحر المليشيات، لافتا إلى أن العمليات العسكرية تسير بشكل جيد وبوتيرة عالية.