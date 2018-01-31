اليماني: إيران تمارس التخريب عبر أذرعها الحوثية باليمن

قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، أمس إن ميليشيات الحوثي ومن ورائها إيران تنتهك قرارات الشرعية الدولية، لاسيما المتصلة بمد الميليشيات بالصواريخ الباليستية التي تستخدمها في قصف دول الجوار.

وأضاف اليماني خلال لقاء مع عدد من الأكاديميين في جامعة ويليامز كوليج الأميركية في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن إيران تمارس دورا تخريبيا عبر أذرعها الحوثية في اليمن والفصائل الإرهابية في دول المنطقة.. لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي تمارس حرباً بالوكالة لصالح أجندة إيران التوسعية في المنطقة.

وأشار إلى الأدلة القطعية التي قدمتها دول التحالف والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى فريق العقوبات المكلف من مجلس الأمن عن التورط الإيراني لتدمير اليمن وتهديد الامن الإقليمي، في انتهاك واضح للفقرة 14 الخاصة بحظر التسليح الوارد في قرار مجلس الأمن 2216.

وخلال لقاء جمعه مع عدد من الأكاديميين في نيويورك أكد اليماني على أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على الدول المارقة وكبح تطلعاتها العدوانية وسلوكها التوسعي في المنطقة.

واستعرض السفير اليماني خلال حديثه أبرز التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية ودور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في دعم الشرعية من خلال قراراته وبياناته، التي طالما أكدت على مواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، منوهاً بالدور الذي تلعبه البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة لحشد جهود المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني والخروج بحل مستدام ينهي المأساة التي يعيشها المواطن اليمني منذ العام 2011.

وأكد السفير اليماني أن الحكومة تبذل جهود متواصلة للبحث عن مخرج للأزمة وأن يدها ممدودة وباستمرار للسلام في كل محطة من محطات التفاوض من جنيف إلى الكويت في سبيل الخروج بحل لهذا الوطن الجريح وتجنيبه إراقة المزيد من الدماء.