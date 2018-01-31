حكم حوثي بإعدام 3 مختطفين يمنيين بينهم امرأة

أصدرت #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، حكماً بإعدام ثلاثة مختطفين بينهم امرأة، بتهمة "التخابر" مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية في #صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين، بإدانة أربعة متهمين بالتخابر، وهي التهمة التي توجهها الميليشيا عادة للتخلص من معارضي انقلابها ضد الشرعية ومشروعها الطائفي الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للميليشيات أن الحكم قضى بالإعدام تعزيراً على سعيد محفوظ الرويشد، وأسماء ماطر العميسي، وأحمد عبد الله با وزير، بتهمة التخابر.

كما قضى الحكم في ذات القضية والتهمة، بالسجن خمسة عشر عاماً على ماطر محمد العميسي.

وبحسب معلومات فإن أحد المحكوم عليهم في هذه القضية طفل لم يتجاوز السن القانونية.

وضمن التهم الحوثية الموجهة للمختطفين المحكوم عليهم العمل لدى القوات الإماراتية في حضرموت، وتسهيلهم للتحالف السيطرة على مواقع استراتيجية يمنية، بحسب زعمها.

ووفق مصادر حقوقية فإن أحكام الإعدام الحوثية ضد معارضي انقلابهم بـ"المئات" والغالبية العظمى منها لا يتم الإعلان عنها.

ويختطف الحوثيون الآلاف في معتقلاتهم بينهم سياسيون وحقوقيون وصحافيون وأكاديميون، وغيرهم من معارضي الانقلاب، ويتعرضون لانتهاكات وتعذيب بشع، كما تقول تقارير محلية ودولية.