صنعاء.. غارات التحالف تقصف مخازن أسلحة سرية للحوثيين

هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية #صنعاء، فجر الأربعاء، عقب استهداف طيران التحالف العربي، مخازن أسلحة سرية لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد سكان محليون في صنعاء أن 5 غارات شنتها مقاتلات التحالف، على مخازن أسلحة سرية للحوثيين في منطقة الجراف شمال العاصمة، ما أدى إلى تطاير القذائف واشتعال النيران.

وأوضح السكان أن حالة رعب جراء الانفجارات المتعاقبة والمستمرة سمع دويها في كل أرجاء العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تطاير قذائف من مخازن الأسلحة، التي تم استهدافها من مقاتلات التحالف.

واقتصرت وسائل إعلام الحوثيين كالعادة، على ذكر مكان استهداف الغارات، لكن الميليشيا تتكتم على خسائرهم البشرية والمادية.