الخطوط الجوية اليمنية تعلن استئناف رحلاتها من وإلى عدن

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية في بيان لها عن #استئناف_رحلاتها من وإلى #مطار_عدن بدءا من اليوم الخميس، ضمن مسار عدن - القاهرة بعد توقف استمر عدة أيام على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة.

كما أعلنت استئناف رحلاتها من #مطار_سيئون باتجاه كل من القاهرة وعمان. ووعدت الشركة بالعمل على حل المشكلات المتعلقة بالحجوزات المتعثرة للمسافرين.

وكانت مصادر ملاحية، أفادت، الأحد، بإغلاق مطار عدن الدولي جنوب #اليمن، أمام الرحلات الجوية، جراء #الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحين انفصاليين في عدة مناطق بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية وقتها تحويل رحلاتها المقررة عبر مطار عدن، إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد.