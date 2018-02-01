السعودية.. إفشال محاولة حوثية للتسلل عبر الحدود

لقي قيادي بارز في ميليشيات الحوثي مصرعه إلى جانب العشرات من مرافقيه خلال محاولتهم التقدم قبالة الحدود #السعودية.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن القيادي في الميليشيات، مبارك محمد محمد الزاهري حاول التسلل مع العشرات من العناصر الانقلابية باتجاه حدود المملكة حيث رصدته #القوات_السعودية وقتلته مع مرافقيه.

وتواصل القوات السعودية عملياتها العسكرية على الحدود، للتصدي لمحاولات تسلل العناصر الحوثية إلى الحرم الحدودي بين السعودية و #اليمن.

وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن مدفعيات القوات السعودية، بمساندة التحالف، استهدفت مركبات وثكنات تابعة للميليشيات لحظة محاولتهم إطلاق قذائف على نقاط رقابة عسكرية سعودية، ما أسفر عن مقتل قيادي بارز ومعه عشرات العناصر.

وفي محافظتي الجوف وصعدة، نفذ طيران التحالف غارات عدة على مديريات كتاف ورازح وتبة المهاشمة ووادي سلبه، كما استهدفت المدفعيات أوكاراً لعناصر الميليشيات قبالة جبل أضيق.

و‏‫في جبهة الجوف، محور الخنجر، نفذّت قوات الشرعية عملية التفاف ناجحة على مواقع ميليشيا الحوثي وكبّدت الميليشيا خسائر في الأرواح بأكثر من 20 قتيلاً.

وفي جبهة بيحان - البيضاء أيضاً، كبدت قوات الشرعية الميليشيا الحوثية خسائر بالأرواح بأكثر من 17 قتيلاً، منهم 2 من القيادات الحوثية (علي أبوحيد - أبو صلاح) وعدد من الأسرى.

أما في سياق تأمين محافظة تعز، فنفذت قوات الشرعية هجوماً ناجحاً على مواقع الميليشيا الحوثية في جبلي شيفان - كسرى في جبهة العند، وكبّدت الميليشيا 15 قتيلاً، كما حررت موقعين من الحوثيين.

وفي الجبهة الشمالية لتعز، شنت قوات الشرعية هجوماً عنيفاً على مواقع الحوثيين في جبل الكريفات، واستمرت المعركة 9 ساعات، ونتج عنها تحرير جبل الكريفات والسيطرة عليه وقتل 14 من الميليشيا الحوثية.