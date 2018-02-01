بريطانيا: دلائل واضحة على استخدام الحوثي صواريخ إيرانية

قدم نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلان، أدلة قال إنها واضحة على أن #الميليشيات_الحوثية تستخدم صواريخ وأسلحة أخرى من #إيران.

وأورد آلان في تغريدة له على حساب وزارة الخارجية البريطانية على تويتر عدداً من الدلائل على ذلك، منها لوحة مفاتيح الصواريخ باللغة الفارسية، وأختام المصنع، وطرق اللحام بدائية الصنع.

كما أشار إلى أن طريقة اللحام البدائية تدل على قطع الصواريخ إلى نصفين ربما لتهريبها، مؤكداً أن تاريخ 2015 الذي تحمله يبين توريدها بعد فرض حظر الأسلحة في #اليمن.

وكان #الجيش_اليمني قد ضبط بمساندة التحالف العربي، في كانون الثاني/يناير الماضي، 13 صاروخاً من نوع زلزال 1، بعد تحرير مناطق قرب مدينة اليتمة التابعة لمنطقة الجوف.

وأفاد موفد "العربية" باليمن أنه بعد تحرير الجيش اليمني لمراكز تابعة لمدينة اليتمة، كانت تسيطر عليها الميليشيات، ضبطت عدة أسلحة وذخائر وألغام، من بينها 13 صاروخاً من نوع زلزال 1، الذي تم تصنيعها بطريقة بدائية، ليتم تطويرها عن طريق الخبراء الإيرانيين.