عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

بريطانيا: دلائل واضحة على استخدام الحوثي صواريخ إيرانية

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
رابط مختصر

قدم نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلان، أدلة قال إنها واضحة على أن #الميليشيات_الحوثية تستخدم صواريخ وأسلحة أخرى من #إيران.

وأورد آلان في تغريدة له على حساب وزارة الخارجية البريطانية على تويتر عدداً من الدلائل على ذلك، منها لوحة مفاتيح الصواريخ باللغة الفارسية، وأختام المصنع، وطرق اللحام بدائية الصنع.

كما أشار إلى أن طريقة اللحام البدائية تدل على قطع الصواريخ إلى نصفين ربما لتهريبها، مؤكداً أن تاريخ 2015 الذي تحمله يبين توريدها بعد فرض حظر الأسلحة في #اليمن.

وكان #الجيش_اليمني قد ضبط بمساندة التحالف العربي، في كانون الثاني/يناير الماضي، 13 صاروخاً من نوع زلزال 1، بعد تحرير مناطق قرب مدينة اليتمة التابعة لمنطقة الجوف.

وأفاد موفد "العربية" باليمن أنه بعد تحرير الجيش اليمني لمراكز تابعة لمدينة اليتمة، كانت تسيطر عليها الميليشيات، ضبطت عدة أسلحة وذخائر وألغام، من بينها 13 صاروخاً من نوع زلزال 1، الذي تم تصنيعها بطريقة بدائية، ليتم تطويرها عن طريق الخبراء الإيرانيين.

كلمات دالّة

#الميليشيات الحوثية, #إيران, #اليمن, #صواريخ, #بريطانيا, #أسلحة, #الجيش اليمني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر