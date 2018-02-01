حكومة اليمن: ما يحصل في عدن يقوض إنهاء الانقلاب الحوثي

اعتبرت الحكومة اليمنية ما قام به المتمردون في #عدن بإعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه ميليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، انتهاكاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتهديداً لأمن المنطقة وخروجاً عن الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي.

كما عبرت الخارجية اليمنية عن تقدير الحكومة الشرعية للسعودية التي كان لها الدور الأكبر في انسحاب المتمردين من معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية وحقن الدماء.

وكان قادة تحالف دعم الشرعية باليمن، الذين اجتمعوا الخميس مع الأطراف كافة في عدن، قد أعلنوا، في وقت سابق، عملهم على "الحفاظ على كيان الدولة اليمنية"، مشددين على أن "كافة الأطراف التزمت بالبيان.. والأمن والاستقرار هدفنا".

وشدد قادة التحالف من عدن على أن "هدف السعودية والإمارات واحد ورؤيتهما مشتركة"، بينما قال قائد عسكري إماراتي: "نقف مع السعودية لتحقيق المصالحة بين الأطراف اليمنية".

واجتمع قادة من التحالف، من السعودية والإمارات، الخميس، مع الأطراف كافة في عدن.