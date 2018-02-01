وفد عسكري سعودي إماراتي رفيع المستوى في عدن

زار وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من #السعودية و #الإمارات مدينة #عدن للوقوف على الاستجابة لقرار قيادة تحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار.

والتقى وفد قيادة التحالف الأطراف المعنية، وأكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص #اليمن من #الميليشيات_الحوثية الإيرانية.

كما شدد الوفد على ضرورة نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق، مؤكداً أن ما حدث لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية.

كذلك جدد التأكيد على وحدة موقف السعودية والإمارات ووقوفهما مع اليمن حتى يتم تحرير كامل أراضيه، وأن مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2216.