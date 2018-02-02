اليمن..خسائر كبيرة للميليشيات بمديرية خب الشعف في الجوف

قال العقيد عبد الله الأشرف، الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة للجيش الوطني اليمني، إن مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد تشهد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وقال الأشرف: "تمت ملحمة ومعارك هي الأعنف من نوعها جنوب بير المهاشمة.. عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، وسيتم ملاحقتهم بإذن الله وتطهير مديرية خب الشعف والالتحاق بالجيش اليمني لتحرير محافظات اليمن من الميليشيات الإيرانية".

فجبهات القتال في كل من الجوف وتعز تشهد معارك عنيفة تحقق فيها قوات الشرعية بدعم من التحالف نجاحات جديدة، فيما تتكبد ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر مادية وبشرية كبيرة.

في الجوف شمال اليمن، يبدو أن كل الطرق بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة تؤدي إلى صعدة معقل المتمردين الحوثيين، فأكبر مديريات الجوف، مديرية خب الشعف، تشهد مواجهات عنيفة لاستكمال تطهيرها من عناصر الميليشيات والالتحاق بجبهات القتال في صعدة المجاورة للمشاركة في عملية "قطع رأس الأفعى".

خسائر الميليشيات تتوالى في مختلف جبهات القتال، خاصة في تعز، وبحسب موقع "سبتمبر.نت" التابع للجيش اليمني استقبلت مستشفيات حجة أكثر من 150 جثة لعناصر الميليشيات منذ إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية لفك الحصار عن المدينة بدعم من تحالف دعم الشرعية.

وفي الأسبوع الأول للعملية حققت قوات الشرعية نجاحات كبيرة، فيما تكبدت الميليشيات خسائر مادية وبشرية فادحة في المواجهات وجراء غارات مقاتلات التحالف.

ووسط تراجع للميليشيات نجحت قوات الشرعية في الوصول إلى أولى مناطق مديرية دمنة خدير جنوب شرقي تعز، بعد نجاحها في السيطرة على نقيل الصلو المطل على المديرية التي تكسب أهمية استراتيجية لموقعها على الطريق الرابط بين تعز وعدن ولحج.