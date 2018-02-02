بالصور.. الحوثيون زجوا بأطفال للقتال فلقوا مصرعهم

وصلت أكثر من 50 جثة لمقاتلين حوثيين إلى مستشفيات محافظة #حجة، منهم العديد من الأطفال، إثر معارك دارت بينهم وبين الجيش الوطني اليمني.

قال مصدر في محافظة حجة لقناة "العربية" من بين القتلى قيادات ميدانية، منهم نجل وكيل وزارة التربية والتعليم الحوثي عبدالله النعمي والمقرب من القيادي يحيى #الحوثي.

وبلغ عدد قتلى الميليشيات بالمحافظة خلال المعارك الأخيرة أكثر من 150 قتيلاً، ومئات الجرحى وعشرات الأسرى.

وأوضح المصدر أن غالبية القتلى هم من صغار السن، الذين زُجوا في المعارك، بعد أن أجبرتهم الميليشيات على ذلك، أو اختطفتهم تحت تهديد السلاح في المحافظات التي تسيطر عليها.