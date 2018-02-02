تقدم للجيش اليمني باتجاه جبل المنعم غرب تعز

حقق الجيش الوطني اليمني تقدماً كبيراً في مختلف جبهات محافظة تعز. وأكد قائد محور تعز أن الجيش يتقدم باتجاه جبل المنعم الاستراتيجي المطل على الربيعي غرب المدينة، كما حققت قوات الشرعية تقدماً كبيراً وتمكنت من الوصول إلى مشارف مديرية خدير، في ظل دعم وإسناد مكثف من طيران التحالف.

مصادر عسكرية ذكرت أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيات الحوثي في جبل المنعم والسوداء غرب المدينة.

وفي جنوب شرقي تعز، حررت قوات الجيش الوطني نقيل الصلو بعد هجوم كبير شنته على مواقع الميليشيات، وتمكنت من الوصول إلى مشارف مديرية خدير الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

نقيل الصلو يكتسب أهمية استراتيجية حيث يطل على مديرية خدير الواقعة على الطريق الرابط بين 3 محافظات، وهي تعز ولحج وعدن.

المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، وتكبدت خسائر فادحة في العتاد.