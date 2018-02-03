اليمن.. الجيش يسيطر على قلعة لوزم شرق تعز

ذكرت مصادر ميدانية في تعز بأن الجيش الوطني سيطر على قلعة لوزم شرق المدينة، وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني يخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في عدد من الجبهات شرق وغرب تعز.

هذا وقد صد الجيش الوطني هجوماً للميليشيات على نقيل الصلو في محاولة فاشلة لاسترجاعه، وجرت معارك ضارية قُتل خلالها العميد محمد علي عبدالحق، قائد عمليات ميليشيات الحوثي، وعدد من مرافقيه، فيما أرجعت قيادة محور تعز أسباب تأخر التقدم في المعارك إلى كثافة حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات.

يأتي ذلك فيما قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع ميليشيات الحوثي في تلة السلال شرقي المدينة مخلفة قتلى وجرحى من الميليشيات. كما جرت معارك ضارية وقصف مدفعي وصاروخي متبادل شرقي مديرية صبر الموادم.

من جانبها، أكدت قيادة محور تعز أن قوات الجيش الوطني تخوض مواجهات عنيفة في جبهات غرب مدينة تعز وشرقها وجنوبها وتحقق انتصارات، بالتزامن مع غطاء جوي لطيران التحالف.