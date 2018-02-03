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اليمن.. فرار عشرات الحوثيين من جبهة الساحل الغربي

المصدر: اليمن- إسلام سيف
أطفال جندتهم ميليشيا الحوثي خلال تسليمهم لذويهم
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فر عشرات المسلحين الحوثيين من مواقعهم في جبهات الساحل الغربي باليمن، مع احتدام المعارك وتقدم قوات الجيش الوطني، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأفاد مصدر محلي في محافظة ريمة (غرب اليمن) أن عدداً من أبناء المحافظة ممن تم تجنيدهم في صفوف الميليشيات هربوا من مواقعهم وعادوا إلى منازلهم بعد التقدم الميداني المتسارع للجيش اليمني.

وأكد أن الميليشيات عملت على استقطاب صغار السن وزجت بهم في جبهات الساحل الغربي، مشيراً إلى أن العشرات ممن قتلوا لا تتجاوز أعمارهم الـ12، وفق ما نقلته مواقع إخبارية يمنية عن مصدر محلي في ريمة.

وذكر المصدر أن العشرات ممن زج بهم في الجبهات مفقودون، في وقت تطالب أسرهم الميليشيات بالإفصاح عن مصير أبنائها.

ونشطت ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال إجبارياً واختطافهم من المدارس، بحسب مصادر يمنية، والزج بهم في معاركها عقب النقص البشري الكبير في صفوفها جراء هزائمها المتوالية في جبهات القتال المختلفة.

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