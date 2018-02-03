بدعم من التحالف.. الجيش الوطني يستعيد مواقع جديدة بصعدة

استعاد الجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مواقع جديدة قبالة سلسلة جبال أضيق في مدينة البقع بمحافظة صعدة، ليل الجمعة- السبت.

وأفاد مراسل "العربية" أن الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف، سيطر على الميمنة والقلب وميسرة ضمن سلسلة جبال أضيق الاستراتيجية، وتمشيطها بالكامل بعد هروب الميليشيات الحوثية، تاركة خلفها جثث قتلاها.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش الوطني يقوم الآن بتأمين المواقع التي استعادها، ووضع نقاط رقابة عسكرية لبدء استكمال التقدم واستعادة المواقع الجديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.